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Происшествия

Мужчину, стрелявшего по военкомату, задержали в Иркутской области

Жителя Иркутской области, обвинямого в стрельбе по военкомату в Усть-Илимске, задержали 28 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Пистолет, оружие.
Пистолет, оружие.
CC0

В отношении подозреваемоговозбудили уголовное дело по ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст.222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Мужчину заключили под стражу на два месяца, до 26 ноября 2022 года, подчеркивают в ведомстве.

Напомним, в понедельник 25-летний парень открыл стрельбу по военкомату в Усть-Илимске. Он ранил военного комиссара.

О состоянии пострадавшего — здесь.

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