Мужчину судят за убийство женщины в мебельном магазине в Алтайском крае

Как рассказали следователи, вечером 17 августа 2022 года в мебельном магазине обнаружили тело 40-летней продавщицы с травмами и признаками удушения.
Подозреваемого установили, им оказался сельчанин, бывший возлюбленный убитой. После расставания мужчина несколько раз вернуть женщину, но она отказывала.
В день убийства мужчина напился, вошел в магазин, где работала пострадавшая. Пара поссорилась. Подозреваемый избил возлюбленную и задушил электропроводом.
После этого он попытался скрыться в Барнауле, но его нашли по ориентировке.
Во время следствия обвиняемый сначала признался в содеянном, а потом отказался от своих показаний, уверяя, что обнаружил женщину убитой, когда пришел в магазин.
Уголовное дело рассмотрят в суде.
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