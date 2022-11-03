3 ноября
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Происшествия

Мужчину судят за убийство женщины в мебельном магазине в Алтайском крае

Следователи завершили расследование дела в отношении 31-летнего жителя Залесовского района, которого обвиняют в убийстве женщины, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Как рассказали следователи, вечером 17 августа 2022 года в мебельном магазине обнаружили тело 40-летней продавщицы с травмами и признаками удушения.

Подозреваемого установили, им оказался сельчанин, бывший возлюбленный убитой. После расставания мужчина несколько раз вернуть женщину, но она отказывала.

В день убийства мужчина напился, вошел в магазин, где работала пострадавшая. Пара поссорилась. Подозреваемый избил возлюбленную и задушил электропроводом.

После этого он попытался скрыться в Барнауле, но его нашли по ориентировке.

Во время следствия обвиняемый сначала признался в содеянном, а потом отказался от своих показаний, уверяя, что обнаружил женщину убитой, когда пришел в магазин.

Уголовное дело рассмотрят в суде.

Ранее пьяный сибиряк зарезал малолетнюю дочку и бывшую жену.

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