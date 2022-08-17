Пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену

Суд признал виновным жителя Новосибирска, который убил жену на глазах у дочери, а затем и ее саму, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Суд установил, что в сентябре прошлого года пьяный 58-летний новосибирец пришел в гости к бывшей жене. Он пытался восстановить отношения, но получил отказ.

Между экс-супругами вспыхнула ссора. В результате, на глазах у ребенка подсудимый нанес женщине как минимум 13 ударов ножом. После этого он убил и дочку.

Вину мужчина признал полностью.

Суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима. Кроме того, подсудимый должен будет выплатить компенсацию морального в 1 млн рублей в пользу старшего сына.

Ранее сообщалось, что в Томске мужчина пойдет под суд за убийство своей бабушки.