МВД объявило полумиллионное вознаграждение за помощь в поимке преступника

Разыскивается по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Маматов Владимир Владимирович, 1976 года рождения, уроженец села Парфеново Топчихинского района Алтайского края, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Прошлым летом Маматов на автомобиле марки УАЗ 37419 умышленно совершил неоднократный наезд на свою супругу, которая от полученных травм скончалась. С места происшествия мужчина скрылся, теперь он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Приметы разыскиваемого

На вид 45-50 лет;

Рост 165-170 см;

Среднего телосложения;

Волос темно-русый, имеются лобные залысины;

Глаза голубые.

Разыскиваемый Маматов Владимир Владимирович. Инцидент Барнаул

В случае имеющейся информации о местонахождении преступника просьба обратиться по телефонам

8-906-945-7176,

8 (385-2) 397-794,

8 (385-2) 397313,

8-923-168-1878,

8-(38552) 21594.

Анонимность и вознаграждение в сумме 500 000 рублей гарантируются.

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