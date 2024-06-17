МВД объявило полумиллионное вознаграждение за помощь в поимке преступника

Прошлым летом Маматов на автомобиле марки УАЗ 37419 умышленно совершил неоднократный наезд на свою супругу, которая от полученных травм скончалась. С места происшествия мужчина скрылся, теперь он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Приметы разыскиваемого
- На вид 45-50 лет;
- Рост 165-170 см;
- Среднего телосложения;
- Волос темно-русый, имеются лобные залысины;
- Глаза голубые.
Разыскиваемый Маматов Владимир Владимирович.
Инцидент Барнаул
В случае имеющейся информации о местонахождении преступника просьба обратиться по телефонам
- 8-906-945-7176,
- 8 (385-2) 397-794,
- 8 (385-2) 397313,
- 8-923-168-1878,
- 8-(38552) 21594.
Анонимность и вознаграждение в сумме 500 000 рублей гарантируются.
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