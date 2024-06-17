17 июня
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Происшествия

МВД объявило полумиллионное вознаграждение за помощь в поимке преступника

Разыскивается по подозрению в совершении особо тяжкого преступления Маматов Владимир Владимирович, 1976 года рождения, уроженец села Парфеново Топчихинского района Алтайского края, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Прошлым летом Маматов на автомобиле марки УАЗ 37419 умышленно совершил неоднократный наезд на свою супругу, которая от полученных травм скончалась. С места происшествия мужчина скрылся, теперь он объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Приметы разыскиваемого

  • На вид 45-50 лет;
  • Рост 165-170 см;
  • Среднего телосложения;
  • Волос темно-русый, имеются лобные залысины;
  • Глаза голубые.
Разыскиваемый Маматов Владимир Владимирович.
Разыскиваемый Маматов Владимир Владимирович.
Инцидент Барнаул

В случае имеющейся информации о местонахождении преступника просьба обратиться по телефонам

  • 8-906-945-7176,
  • 8 (385-2) 397-794,
  • 8 (385-2) 397313,
  • 8-923-168-1878,
  • 8-(38552) 21594.

Анонимность и вознаграждение в сумме 500 000 рублей гарантируются.

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