13 лет он отсидел в одиночной камере, указывает Lenta.ru.
Преступник отбывал срок в мордовской колонии №10. Там совершил нападение на сотрудников и сокамерников, пытался организовать бунт. После этого маньяка изолировали от других осужденных.
Не исключено, что он направится в Москву.
Гриценко убивал женщин ударом молотка по голове в лесу Зеленограда, за что его прозвали «Зеленоградский Чикатило» и «Молотобоец».
"Его отец был столяром, и Гриценко с детства смотрел, как тот работал молотком. Это орудие приобрело для него особое значение", — пояснял РИА Новости следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Давид Оганян.
В 2001-м за полгода он убил пятерых и ранил 10 человек, напоминает НТВ. Работал в милиции, но вскоре его уволили из органов.
Судебно-медицинская экспертиза признала маньяка вменяемым.
Ранее сообщалось, как проходил первый суд по делу Политеховского маньяка.
3 июня в Калманском районе состоялось первое заседание суда по делу Политеховского маньяка, обвиняемым по которому проходит алтайский чиновник Виталий Манишин.
Пропавшие абитуриентки, паника и «черные вторники» в Барнауле: как поймали политеховского маньяка.
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