Маньяк Юрий Гриценко отсидел свои 22 года и 14 июня вышел на свободу.

13 лет он отсидел в одиночной камере, указывает Lenta.ru.

Преступник отбывал срок в мордовской колонии №10. Там совершил нападение на сотрудников и сокамерников, пытался организовать бунт. После этого маньяка изолировали от других осужденных.

Не исключено, что он направится в Москву.

Гриценко убивал женщин ударом молотка по голове в лесу Зеленограда, за что его прозвали «Зеленоградский Чикатило» и «Молотобоец».

"Его отец был столяром, и Гриценко с детства смотрел, как тот работал молотком. Это орудие приобрело для него особое значение", — пояснял РИА Новости следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Давид Оганян.

В 2001-м за полгода он убил пятерых и ранил 10 человек, напоминает НТВ. Работал в милиции, но вскоре его уволили из органов.

Судебно-медицинская экспертиза признала маньяка вменяемым.

Ранее сообщалось, как проходил первый суд по делу Политеховского маньяка.

3 июня в Калманском районе состоялось первое заседание суда по делу Политеховского маньяка, обвиняемым по которому проходит алтайский чиновник Виталий Манишин.

Пропавшие абитуриентки, паника и «черные вторники» в Барнауле: как поймали политеховского маньяка.

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