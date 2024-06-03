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Жизнь

Первый суд в Калманском районе проходит по делу Политеховского маньяка. Что известно

Сегодня, 3 июня, в Калманском районе, где жил и работал обвиняемый в 11 убийствах Виталий Манишин, проходит первое судебное заседание по делу о Политеховском маньяке. Корреспонденты altapress.ru следят за событиями.

Заседание по делу Политеховского маньяка.
Заседание по делу Политеховского маньяка.
altapress.ru

Что говорят в суде

Калманский районный суд будет решать вопрос о продлении меры пресечения.

Защита Манишина возражала против открытого заседания и съемки. Обвинение согласилось. Судья вынесла решение продолжать заседание в открытом виде, так как Манишину избирают меру пресечения.

Ранее делом Манишина занимался Октябрьский районный суд Барнаула.

Кто такой Виталий Манишин

Виталий Манишин — сельский чиновник, сознавшийся в убийствах пятерых абитуриенток Политеха в 2000 году. В ходе следствия подтвердилась его причастность к убийствам еще шестерых девушек и женщин. Одно из них было совершено в 1989 году — по нему политеховского маньяка и вычислили.

До марта 2023 года он занимал пост замглавы Калманской администрации, заведовал комитетом ЖКХ, строительства и газификации. Большинство жителей даже подумать не могли.

Манишину Виталию Егоровичу вменяется пункт «е» ст. 102 УК РСФСР (Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием) и пунктами «а,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием).

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