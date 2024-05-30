«Он пытался начать вторую жизнь», — сказали следователи о Виталии Манишине, обвиняемом в 11 убийствах , пять из которых приписывали Политеховскому маньяку. Altapress.ru отправился в Калманский район, где жил и работал подозреваемый, чтобы понять, как складывалась его «новая» жизнь и как ее крах перенесли те, кто его знает.

Неказист, спокоен, тактичен

«У вас ничего не екнуло? Не думали, что вы тоже могли быть жертвой?», – такое анонимное сообщение пришло журналисту Татьяне Земляновой, которая несколько раз брала интервью и комментарии у Виталия Манишина, на тот момент еще представителя сельской администрации.

Ее статью «По отношению к селу – однолюб» 2013 года СМИ не раз цитировали в своих материалах о «пойманном маньяке». В сочетании с хладнокровными подробностями о своем прошлом, рассказ о патриоте с «активной жизненной позицией» стал вызывать мурашки.

«Я не писала хвалебную статью о нем, как человеке, я писала о новом главе Шадринского сельсовета, — объясняет нам Татьяна, с которой мы встретились в районной редакции. – Мало кто стремится к этой должности. Она очень проблемная: забот много, а зарплата маленькая. Естественно, когда кто-то выдвигается, мы всегда его максимально поддерживаем. Чтобы человек почувствовал свою нужность, значимость и продолжал работать».

Она познакомилась с ним в 2008-ом или 2009 году. Общалась только по работе. Один из последних материалов, связанных с ним, был уже о ЖКХ – Манишин отвечал на вопросы, как ответственный за эту сферу замглавы администрации Калманского района.

Как и многие жители, журналист отзывается о экс-чиновнике так: обычный, ничем не примечательный человек, без выдающихся качеств и знаний. Спокойный и тактичный.

Заря Приобья. Анна Зайкова

«В молодости, говорят, был поинтереснее, а я его знаю, пожалуй, невзрачным, - говорит собеседница. – Но у Манишина поставленная, грамотная речь: внятно формулирует свои мысли, без диалектизмов и заиканий. Хоть иногда и говорил не очень умные вещи с умным лицом, это замечала только когда снимала звук с диктофона. Но так тоже уметь нужно».

Татьяна подчеркивает: Виталий Манишин никогда не позволял себе ничего лишнего, никаких скабрезностей, намеков на неформальное общение, а также негативных эмоций. Только доброжелательные деловые коммуникации и готовность ответить на рабочие вопросы.

Поэтому известие о том, что тихий и спокойный сотрудник администрации вдруг может оказаться маньяком, повергло ее в шок.

«После этого сразу стала анализировать и искать подводные камни в наших разговорах… Нет, не было. Ничего такого, - пожимает плечами Татьяна. – Поэтому отвечая на вопрос из СМС «Неужели не екнуло?», скажу: нет. У полиции не екнуло, а у меня должно было? Я же не Ванга».

Тяжелая и неблагодарная работа

Если глава района предложил Виталию Манишину из сельсовета пойти под свое начало, значит, тот в чем-то себя проявил, рассуждает журналист. На ее взгляд, он был тем, кто держит данное слово, но не более того. Обязательный, но без инициативы.

«О любом человеке можно сказать и хорошее, и плохое, - говорит она. - Знаю, что часть жителей ранее были за него горой. Потому что видели результат работы: например, новую детскую площадку. Но как обычный смертный нравиться всем он не мог. Я слышала лишь один отзыв, что Манишин – бесчестный человек. О том, что якобы еще в совхозе с электричеством жульничал и был очень раздражен, когда энергетики потребовали объяснения».

Интересно его последнее место работы – первый замглавы района, ответственный за вопросы ЖКХ, строительства и газификации.

«Тяжелая и неблагодарная работа. Финансирование небольшое, коммуникации сильно изношены. Все шишки ему, но в пикировках умел аргументировано и грамотно оппонировать», - вспоминает Татьяна.

Село Калманка. Анна Зайкова

«Хотелось бы прославить район чем-то хорошим»

Известно, что долгие годы Виталий Манишин провел со своей сожительницей и воспитал двух ее маленьких детей. Вместе держали подсобное хозяйство. Трепетно относился к животным и особенно любил лошадей.

«Как-то не вяжется. Будто два разных человека, – добавляет журналист – От детей также ничего плохого не слышала. Писала про его пасынка, занимал первые места на лыжных гонках. Красивый, высокий, статный. После университета тоже был главой Шадринского сельсовета. Потом директором школы. Завел красивую семью, но, к сожалению, написать о ней я не успела».

Село Шадрино. Анна Зайкова

Собеседница рассказала, что пасынок Манишина в 2021 году стал участником резонансного дела: сбил ученика рядом со школой и уехал с места происшествия.

«Я была в шоке именно, потому что ребенка бросил – подросток выжил, но стал инвалидом, - говорит она. - Другой неприятный момент: родственники покрывали водителя, прятали машину. Сейчас виновник ДТП уже отбыл свое наказание и вышел на свободу. Эта история была более трепетной, чем последующее известие о Манишине. О Виталии люди просто говорили: «О, ужас!» - и на этом чаще всего беседа затухала. Жаль гражданскую жену, жители Шадрино говорили, что журналисты дежурили под окнами. Ей и без этого сложно».

СМИ оборвали телефон и Татьяне. После пяти звонков на одну и ту же тему, она начала блокировать номера. А также удалила с сайта газеты снимки своего авторства, где Манишин сидит за столом. Но фото успели скопировать, и теперь работа журналистки смотрит на нее с разных информационных страничек.

Виталий Манишин Фото: "Заря Приобья"

«Долго снимала – и так, и эдак. Он небольшого роста, поэтому за столом фотографировать сложно, никак не получалось, а хотелось поставить в газету достойные снимки. Теперь куда ни гляну, везде они. По глазам бьет», - признается она.

Сама про это дело не написала ни одной заметки – текущей работы достаточно.

«Многие укоряют, что не пишу об этом, как все – от Москвы до Владивостока, - говорит Татьяна. – Но в селе сложно создавать материалы, касающиеся людей, даже комплиментарные: у каждого соседа своя позиция, которую он готов высказать тебе в лицо. А эта история показывает наш район не с лучшей стороны. Хотелось бы прославить его чем-то хорошим».

Заря Приобья. Анна Зайкова

Что чувствовали жители района при начале расследования

Мало кто сначала осознавал, что произошло, вспоминает журналист: «Я читала и не верилось. Чисто с психологической точки зрения мне казалось, что такой отпечаток должен как-то внешне проявляться. Если убийца, значит на лице написано – «злодей». Вот такое телевизионное мышление».

Во время следствия Татьяна Землянова стала часто смотреть детективы и документальные фильмы о маньяках. Истории о серийных убийцах, которые в быту были тихими и непримечательными людьми, привели к мысли: «Может, это правда?»

Общественное мнение в районе стало интенсивнее меняться после следственных экспериментов, когда Виталий Манишин начал показывать места захоронений. Но и сегодня остаются те, кто верит в его невиновность.

«Я всегда старалась и стараюсь видеть в людях лучшее. За 25 лет жизни в Калманке могу на пальцах одной руки пересчитать тех, к кому отношусь не очень хорошо, - говорит журналист. - Манишин казался мне маленьким мышонком, не вызывал ни позитивных, ни отрицательных чувств. Сейчас же вызывает отвращение».

Вероятно, судебное заседание по делу маньяка будет закрытым. Но Татьяна Землянова попытается получить аккредитацию. Чтобы просто посмотреть на своего бывшего спикера и понять: «Разве так бывает?».

Дело Виталия Манишина СУ СК по Алтайскому краю

Мнения односельчан

После разговора с Татьяной, мы отправились на центральные улицы Калманки и Шадрино, чтобы услышать о том, каким видели Виталия Манишина жители этих сел.

Даже в дождь редкие прохожие останавливались и спокойно отвечали на вопросы:

«Сейчас говорят, он плохой. А некоторые не верят, что он мог. Как мой муж, они как-то соприкасались по работе. А я помню – насупленный все время ходил». «Работал с ним, когда он был главой в своей деревней. Были товарищеские отношения, на совещаниях, праздниках встречались. Грамотный специалист, плохого ничего не скажу. Всяко было, но агрессивно себя не вел. Доброжелательный, сроду бы не подумал, да и не поверил сразу. Справлялся он со своими обязанностями, поддерживал программы сельские. Чистого негатива к нему нет, даже жалко мужика, что-то, видимо, у него с головой было. Потом же он бросил, сам себе не рад, наверное, был. Симпатичный парень, разговорчивый, неплохой, любая и так бы с ним тогда пошла – ну что же он так?» «Вел себя как нормальный порядочный человек. Помогал людям». «До сих пор не верится, хоть уже и год прошел. Статьи выходят – читаем, офигеваем. Бок о бок жили, больше 20 лет его знаю – и по ферме, и так. Для села все старался делать, плохих отзывов не было. Понятно, что раз виноват – пускай отвечает. Так должно быть с любым. Жалко, что так получилось».

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