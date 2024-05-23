Он обвиняется в убийствах 11 женщин и девушек, в том числе — пропавших абитуриенток технического университета.

23 мая состоялась пресс-конференция группы следователей регионального Следственного комитета, краевого главка МВД. Профессионалы ответили на вопросы журналистов по резонансному делу.

В том числе ответили и на вопросы об убийствах абитуриенток политеха в 2000 году.

Тогда бесследно исчезли пять девушек, собиравшиеся поступить в политех. Напомним, как это было.

«Черные вторники»

Девушки пропадали каждую неделю именно по вторникам. Дела сначала не заводили — правоохранители тогда объяснили это тем, что с наступлением лета юные особы пропадают. А потом возвращаются в родные пенаты.

Родители даже были на приеме у замглавы Барнаула. Но получили ответ, что шумиха не нужна. Особенно накануне дня города.

Возбудили дела после того, как пропала дочь известного бизнесмена. Он со страниц местных газет обратился к жителям региона и пообещал за информацию о дочери награду в 50 тыс. долларов (в 2000 году — около 1,4 млн рублей), напоминает Lenta.ru.

В Барнауле стала расти паника — в городе заговорили о маньяке.

Публикация в СМИ Барнаула. Кадр: Baza / YouTube

На живца

Ловить преступника решили на живца — при помощи курсанток из местной школы милиции. На «сковородке» политеха массово гуляли студенты в костюмах, с одинаковыми стрижками. Барнаульцы подумали, что правоохранители расставили «силки» для маньяка. Но он на эту удочку не попался.

Также выяснилось, что помимо абитуриенток пропали две женщины, которым было по 53 и 43 года соответственно. Они приехали в Барнаул по поводу поступления в вузы дочерей — одна в аграрный, другая в институт культуры. Женщины выпадали из схемы пропаж выпускниц школ.

Пропавших продолжали искать повсюду — в подвалах домов Барнаула, лесу, на берегах и на дне Оби.

Уже осенью начали находить останки тел. Некоторые из них уже успели обглодать животные.

Факт

В рамках следствия опросили около 35 тыс. человек, а в «политехе» всплыло множество скандалов, связанных с приставаниями к студенткам, вымогательствами и взятками.

Столичный десант

Из-за явного сходства во всех эпизодах следствию пришлось признать — с потерпевшими расправился один и тот же человек. После этого к расследованию подключилась Гепрокуратура РФ — в Барнауле высадился «столичный десант».

Курировать дело «политеховского маньяка» взялся генерал-полковник Владимир Колесников — один из руководителей следственной бригады, ловившей Андрея Чикатило.

Прыжок в никуда

Вскоре задержали 45-летнего Александра Анисимова. Показания против него дала первокурсница АлтГТУ. Девушка рассказала оперативникам, что летом на территории вуза к ней подошел мужчина средних лет. И предложил помощь при поступлении. Как ректор. Девушка не повелась на уговоры и поступила в вуз самостоятельно.

А осенью — когда город обуяла паника — девушка увидела этого «ректора» на вещевом рынке. Он торговал обувью. Она позвонила в милицию и сообщила об этом. На место выехали оперативники. Так появился основной подозреваемый в убийствах девушек.

Надо отметить, что в ходе опроса многие из студентов рассказывали, что к ним с предложением помочь при поступлении обращался некий мужчина.

Его задержали. Но свою причастность к расправам над абитуриентками он всячески отрицал и в первую же ночь в изоляторе попытался свести счеты с жизнью.

На третий день после задержания и многочасовых допросов Анисимов вдруг стал требовать следователя, заявив, что решился на явку с повинной.

Он рассказал, что убивал ради украшений и в доказательство пообещал показать дом скупщика награбленного.

Следственный эксперимент назначили на 1 ноября.

Анисимов вместе с конвоем ходил от девятиэтажки к девятиэтажке, из подъезда в подъезд. Часть конвоя вместе с арестованным поднялась на лифте на восьмой этаж.

Мужчина попросил хоть на время снять с него наручники, чтобы передохнуть. Однако как только двери лифта открылись, он тут же оттолкнул конвоира и выпрыгнул сквозь стекло. Насмерть.

Перестановки

В декабре 2000 года с инспекторской проверкой в Барнаул приехал Владимир Рушайло, в то время — глава МВД России. В региональном управлении милиции и городской прокуратуре начались перестановки и сокращения.

Расследование зашло в тупик. Но дело в архив не сдали, как сказали на пресс-конференции представители Следкома и краевого главка МВД 23 мая.

Скрупулезно

«Локомотивом» к расследованию этого громкого дела послужило преступление, совершенное еще 1989 году. Установлено, что 16 сентября 1989 года Манишин, находясь в компании друзей, на автобусной остановке в селе Зеленая Дубрава Родинского района познакомился с 17-летней девушкой. Они вывезли ее в лесополосу на окраину села, стали выпивать алкоголь. Оказавшись с девушкой наедине, обвиняемый попытался изнасиловать жертву. Но она оказала ему сопротивление, Манишин задушил ее. После этого он закопал тело неподалеку от места убийства.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, в числе них был фигурант, с которыми погибшую видели в последний раз.

В результате совместных действий следователей, следователей-криминалистов краевого Следственного комитета и сотрудников полиции была установлена причастность Манишина к особо тяжкому преступлению.

В мае 2023-го задержан и заключен под стражу. Фигурант дал признательные показания в совершении убийства и подробно рассказал о произошедшем.

«Удалось установить причастность Манишина еще к десяти убийствам девушек и женщин, совершенных летом в 1999 и 2000 годах», — говорится в сообщении регионального Следственного комитета.

Дело Виталия Манишина СУ СК по Алтайскому краю

Также была подтверждена полученная ранее информация о возможной причастности Манишина к убийствам пяти несовершеннолетних абитуриенток политеха.

Следователями СКР установлено, что в июне 1999 года Манишин совершил аналогичное преступление в отношении 22-летней абитуриентки высшего учебного заведения, приехавшей из Тувы, а в июле 2000 года — 17-летней абитуриентки средне-специального учебного заведения.

Также установлена его причастность к убийствам, сопряженных с изнасилованием, которые были совершены в июле и августе 1999 года в отношении двух женщин 27-ми и 25-ти лет, пытавшихся трудоустроиться в высшее и средне-специальное учебные заведения.

Проведена очная ставка, множество судебных экспертиз, изъят автомобиль, на котором Манишин передвигался и совершал убийства. Объем уголовного дела составил 69 томов.

Виталий Манишин Фото: "Заря Приобья"

Проведены опросы свидетелей из числа студентов, абитуриентов, сотрудников приемных комиссий вузов периода совершения преступлений, а также допросы жителей Калманского и Родинского районов, где проживал и работал фигурант.

Нюансы

На этой же пресс-конференции выяснилось, что ныне обвиняемый в совершении тяжких преступлений даже привлекался в качестве понятого. Когда обнаружили останки в Калманском районе. Расписался в протоколе и поехал по делам.

Его фамилия прозвучала еще в 2000 году во время анонимного телефонного звонка. Тогда звонившая сообщила, что именно он причастен к убийству абитуриенток.

Также следователи рассказали, почему из схемы с девушками выбивалась 53-летняя женщина. Дело в том, что ей Манишин пообещал помочь с поступлением дочери в аграрный вуз. Женщина не была изнасилована. Манишин ее убил, забрав деньги.

Фоторобот Манишина

Еще в 2000 году составлялся фоторобот причастного к исчезновению абитуриенток, описывали именно Манишина. Но тогда он не попадал в поле зрения. В ходе кропотливой работы группа возвращалась к этим свидетелям. И даже люди, которые его помнят с того времени. И они его опознали.

Одну девушку он тогда не изнасиловал. Она оказала активное сопротивление. И тогда он убил ее.

Посмертная реабилитация

Отдельно о совершившем суицид торговце обувью Анисимове. Следователи рассказали, что вопрос о его реабилитации обязательно встанет. Но во вторую очередь — после судебного расследования.

В ходе допросов Манишин признался, что решил поставить крест на преступлениях именно из-за самоубийства Анисимова. И решил начать жизнь с чистого лица.

Что с Манишиным сейчас

Возможно, что число изнасилованных и убитых увеличится. Но следствие пока не располагает прямыми уликами о причастности Манишина к аналогичным преступлениям.

Сейчас он находится в изоляторе. За ним пристально следят. И попытку суицида пресекут. Во всяком случае, так сказали следователи на пресс-конференции.

Психологическая экспертиза показала — главный подозреваемый в особо тяжких преступлениях находится во вменяемом состоянии.

В случае угрозы самосуда над его семьей, родственники получат защиту. Но если сами обратятся с таким заявлением. Пока такого обращения в правоохранительные органы не поступало.

Новая группа следователей, которая занималась этим делом, не привлекала к расследованию коллег, занимавшихся этим делом 20 с лишним лет назад.

Для рассмотрения по существу дело направлено в Калманский районный суд. Именно там будет решено, в каком режиме будет проходить судебный процесс — закрытом или открытом.

«Раскрытие дела — это не какая-то большая удача, которая свалилась на нас, как лотерейный билет. Это результат напряженной работы, которая велась все эти годы», — отметил генерал-майор полиции Марк Левин.

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