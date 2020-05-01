МВД уволило начальницу участковых в Новосибирске, требовавшую «штрафовать всех поголовно»

В ГУ МВД по Новосибирской области приняли решение уволить начальника отдела участковых уполномоченных городской полиции Елену Устинову. Она требовала от подчиненных штрафовать всех поголовно и выполнять план по составлению протоколов о нарушении родима самоизоляции, сообщает «Коммерсантъ» .

Устинова установила план по количеству протоколов за нарушение режима самоизоляции для своих подразделений.

«Работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. На улице гулящих хватает», — говорила она.

Она требовала от полицейских работать до тех пор, пока с каждого района не будет около 10 протоколов. А если к 17 часам столько не наберется, то работать и дальше.

Аудиозапись стала основанием для служебной проверки, назначенную МВД.