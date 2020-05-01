МВД уволило начальницу участковых в Новосибирске, требовавшую «штрафовать всех поголовно»

Устинова установила план по количеству протоколов за нарушение режима самоизоляции для своих подразделений.
«Работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. На улице гулящих хватает», — говорила она.
Она требовала от полицейских работать до тех пор, пока с каждого района не будет около 10 протоколов. А если к 17 часам столько не наберется, то работать и дальше.
Аудиозапись стала основанием для служебной проверки, назначенную МВД.
«За нарушения требований законодательства РФ принято решение об увольнении указанного сотрудника и привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили изданию «Коммерсантъ» в пресс-службе регионального главка МВД.