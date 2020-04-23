Полиция проверяет аудиозаписи с приказами о планах по штрафам за нарушение самоизоляции

Новосибирское МВД прверяет аудиозаписи с якобы прозвучавшими приказами массово штрафовать жителей города за нахождение на улице, пишет « Тайга.инфо ».

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» рассказали, что начальник службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску подполковник Устинова якобы дает четкие указания.

«Оформляем всех поголовно — площадь Ленина, парки, скверы, Кроме женщин с колясками и стариков. С 16 лет оформляем всех поголовно. Чтобы протоколы у нас были сегодня и достаточно хорошее количество. <…> Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. На улице гуляющих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17 часов у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — говорит женский голос.

Далее этот же голос говорит, что, «кроме ОП № 7, остальные результаты работы признаны неудовлетворительными».

«Поднимайте людей, организовывайте работу. Мне пишите к вечеру ваши результаты. Как я говорила, не менее 8−10 протоколов должно быть», — отчитала «начальница» за работу, недостойную настоящего борца за общественную безопасность.

Полицейские. 22.мвд.рф

Как сообщает издание «Подъем», региональное МВД начало служебную проверку.

«Начальником главка назначена проверка аудиозаписей. Нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то, давайте дождемся результатов. В ходе проверки все будет установлено», — подчеркнули в ведомстве.

«Тайга.инфо» напоминает, что в Новосибирской области протоколы о нарушении режима повышенной готовности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), под которые, по версии властей, подпадает и «режим общей самоизоляция», могут составлять не только полицейские, но и чиновники облправительства.

Ранее в Алтайском крае уплотнили полицейские патрули и напомнили суммы штрафов для нарушителей режима.

Санкции для нарушителей

В случае нарушения предписания человека могут привлечь к административной ответственности по второй части статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

для физических лиц — от 15 тыс. до 40 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тысяч рублей,

для лиц , осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тыс. до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тыс. до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Накануне в Барнауле осудили двух нарушителей самоизоляции, оба выплатят по 15 тыс. рублей.