Полиция проверяет аудиозаписи с приказами о планах по штрафам за нарушение самоизоляции

Ранее в паблике «Омбудсмен полиции» рассказали, что начальник службы участковых уполномоченных УМВД России по Новосибирску подполковник Устинова якобы дает четкие указания.
«Оформляем всех поголовно — площадь Ленина, парки, скверы, Кроме женщин с колясками и стариков. С 16 лет оформляем всех поголовно. Чтобы протоколы у нас были сегодня и достаточно хорошее количество. <…> Мы работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. На улице гуляющих хватает, поэтому начинаем работать. Если в 17 часов у нас не будет результата, значит, работаем дальше», — говорит женский голос.
Далее этот же голос говорит, что, «кроме ОП № 7, остальные результаты работы признаны неудовлетворительными».
«Поднимайте людей, организовывайте работу. Мне пишите к вечеру ваши результаты. Как я говорила, не менее 8−10 протоколов должно быть», — отчитала «начальница» за работу, недостойную настоящего борца за общественную безопасность.
Как сообщает издание «Подъем», региональное МВД начало служебную проверку.
«Начальником главка назначена проверка аудиозаписей. Нельзя же так сразу обвинять и подозревать кого-то, давайте дождемся результатов. В ходе проверки все будет установлено», — подчеркнули в ведомстве.
«Тайга.инфо» напоминает, что в Новосибирской области протоколы о нарушении режима повышенной готовности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), под которые, по версии властей, подпадает и «режим общей самоизоляция», могут составлять не только полицейские, но и чиновники облправительства.
Ранее в Алтайском крае уплотнили полицейские патрули и напомнили суммы штрафов для нарушителей режима.
Санкции для нарушителей
В случае нарушения предписания человека могут привлечь к административной ответственности по второй части статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
- для физических лиц — от 15 тыс. до 40 тысяч рублей,
- для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тысяч рублей,
- для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тыс. до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток,
- для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Накануне в Барнауле осудили двух нарушителей самоизоляции, оба выплатят по 15 тыс. рублей.