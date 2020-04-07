В Алтайском крае уплотнили полицейские патрули и напомнили суммы штрафов для нарушителей режима

В связи с действующим в Алтайском крае режимом самоизоляции пеших и автопатрулей стало в полтора раза больше. Жители городов и сел обратили внимание, что их гораздо чаще стали останавливать полицейские, чтобы узнать цель выхода на улицу или выезда.

Плотность патрулей увеличили по указанию генерала-лейтенанта полиции Андрея Подоляна, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Полицейские несут службу в масках и перчатках. Сотрудники управления по вопросам миграции, оказывающие государственные услуги, обеспечены респираторами.

Что спрашивают полицейские

Патрульные останавливают жителей, чтобы узнать цель выхода на улицу или выезда. Если причина уважительная, сотрудники только рекомендуют побыстрее вернуться домой. Особое внимание уделяют пожилым людям.

Если сотрудники останавливают граждан, они связываются с дежурной частью, чтобы уточнить, не входит ли человек в список тех, кто находится на обязательной самоизоляции, получив соответствующее предписание.

Полицейские. 22.мвд.рф

Какие санкции для нарушителей

В случае нарушения предписания человека могут привлечь к административной ответственности по второй части статьи 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

для физических лиц — от 15 до 40 тысяч рублей,

для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей,

для лиц , осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сколько нарушителей

По данным оперштаба на 6 апреля, в полиции на контроле по самоизоляции в крае стоят 1 996 граждан.

Сотрудники полиции провели 22 010 проверок соблюдения режима самоизоляции. Составлено два административных протокола.

7 апреля губернатор Алтайского края сообщил, что пока ограничения в связи с пандемией коронавируса бессрочные, но могут быть отменены при улучшении ситуации.