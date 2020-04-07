«Пока что ограничения бессрочные»: Томенко выступил с обращением к жителям Алтайского края

7 апреля губернатор Виктор Томенко выступил с долгожданным обращением к жителям Алтайского края. Видео опубликовал телеканал «Катунь 24». Томенко повторил основные ограничительные меры в период пандемии коронавируса, обозначенные в его указе. Он сообщил, что пока ограничения бессрочные, но могут быть отменены при улучшении ситуации. Также губернатор сказал о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса и о населенных пунктах, где не будут действовать ограничительные меры.

Свое обращение Виктор Томенко начал с информации о запрете на весеннюю охоту. «К сожалению. Прошу охотников отнестись с пониманием», — сказал губернатор.

Затем он напомнил, что в крае временно приостановлено проведение плановой медицинской помощи, включая плановые профосмотры и диспансеризацию. Стоматология тоже работает в режиме экстренной и неотложной помощи.

Также Виктор Томенко сообщил о том, что Правительством Алтайского края утвержден перечень отраслей экономики, которые должны продолжить свою работу.

Он включает в себя широкий список отраслей, таких как изготовление текстильных изделий, одежды, изделий из кожи, производство резиновых и пластмассовых изделий и так далее.

«Совместно с Правительством Российской Федерации мы ведем работу над пакетом мер экономической поддержки тех видов бизнеса, которые очевидно пострадают от пандемии», — сообщил глава региона.

Вплоть до особых распоряжений санитарного врача Алтайского края введена 14-дневная изоляция для всех, кто прибывает в барнаульский аэропорт из Москвы.

Ограничительные меры будут действовать в 62 наиболее крупных населенных пунктах для всех жителей.

«Список городов утвержден моим новым указом. На остальной территории края граждане в возрасте до 65 лет могут вернуться к обычной жизни. Люди более старшего поколения все же должны себя поберечь», — подчеркнул Томенко.

Также губернатор напомнил, что для людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции тоже очень важен.

В конце обращения глава региона сказал, что все введенные меры бессрочные, но при изменении ситуации в лучшую сторону «срок их прекращения будет сразу же определен».