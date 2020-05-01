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Происшествия

МВД уволило новосибирскую начальницу, требовавшую «штрафовать всех поголовно»

В ГУ МВД по Новосибирской области приняли решение уволить начальника отдела участковых уполномоченных городской полиции Елену Устинову. Она требовала от подчиненных штрафовать всех поголовно и выполнять план по составлению протоколов о нарушении родима самоизоляции, сообщает «Коммерсантъ».

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Устинова установила план по количеству протоколов за нарушение режима самоизоляции для своих подразделений.

«Работаем до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов. На улице гулящих хватает», — говорила она.

Она требовала от полицейских работать до тех пор, пока с каждого района не будет около 10 протоколов. А если к 17 часам столько не наберется, то работать и дальше.

Аудиозапись стала основанием для служебной проверки, назначенную МВД.

«За нарушения требований законодательства РФ принято решение об увольнении указанного сотрудника и привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили изданию «Коммерсантъ» в пресс-службе регионального главка МВД.

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