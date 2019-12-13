На «Адмирале Кузнецове» потушили пожар, который произошел из-за кучи мусора

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

«Пожар потушен в районе 8:00 мск в пятницу. В настоящее время на борту корабля работает комиссия по установлению причин пожара и его последствий с участием вице-президента ОСК», — рассказал Рахманов.

По его словам, доклады о работе комиссии поступают каждый час.

Напомним, пожар на корабле начался утром 12 декабря. Постепенно огонь охватил площадь 600 квадратных метров.

По последним данным, погиб один человек, также неизвестной остается судьба капитана третьего ранга. Пострадали 12 человек, из которых один находится в тяжелом состоянии, а остальные — в средней степени тяжести.

«Адмирал Кузнецов». минобороны. рф

Как пишет «Коммерсант», причиной пожара стало попадание на кучу мусора сварочной окалины, которая провалилась вниз по вертикальному кабельному каналу, идущему через все палубы судна.

«Там окалина должна была упасть на чистый пол, а вместо этого попала на оставленную кучу мусора», — пишет издание.

Отмечается, что отходы по большей части состояли из ветоши и опилок, которыми вытирались разлитые во время ремонта смазочные материалы и растворители, поэтому мусор мгновенно воспламенился.

Также утверждается, что пожар не нанес критического ущерба крейсеру, пострадали в основном коммуникации, которые и так подлежат замене.