Три человека пострадали при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел, по предварительным данным, в результате проведения сварочных работ.
Пострадали три человека, судьба еще одного остается неизвестной. Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров.
Как уточняет «Интерфакс», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе. В экстренных службах сообщили ТАСС, что пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
На тушение отправились восемь пожарных расчетов. По данным СМИ, корабль тушат силами флота, ситуация находится под контролем.
Напомним, в феврале 2017 года крейсер прибыл на ремонт в Североморск после участия в военной операции в Средиземном море против боевиков в Сирии. Изначально его ремонт оценивался в 40 млрд рублей.
Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что завершение ремонта запланировано на 2022 год.
Аварии на крейсере «Адмирал Кузнецов»
В 2017 году, когда судно возвращалось из Средиземного моря, произошла авария. Во время похода крейсер потерял два истребителя, которые потерпели аварии при заходе на посадку.
В 2018 году в плавучем доке ПД-50, где проходил ремонт крейсера, произошла авария. В результате нее плавдок частично затонул, а на палубу корабля упал 70-тонный башенный кран. При инциденте погиб один человек и несколько пострадали. «Адмирал Кузнецов» получил механические повреждения.