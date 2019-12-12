Три человека пострадали при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Три человека пострадали при пожаре на «Адмирале Кузнецове», который находится на ремонте в Мурманске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел, по предварительным данным, в результате проведения сварочных работ.

Пострадали три человека, судьба еще одного остается неизвестной. Площадь пожара составила порядка 120 квадратных метров.

Как уточняет «Интерфакс», возгорание произошло в первом энергоотсеке на второй палубе. В экстренных службах сообщили ТАСС, что пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.

На тушение отправились восемь пожарных расчетов. По данным СМИ, корабль тушат силами флота, ситуация находится под контролем.

Напомним, в феврале 2017 года крейсер прибыл на ремонт в Североморск после участия в военной операции в Средиземном море против боевиков в Сирии. Изначально его ремонт оценивался в 40 млрд рублей.

Ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что завершение ремонта запланировано на 2022 год.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». mil.ru

Аварии на крейсере «Адмирал Кузнецов»

В 2017 году, когда судно возвращалось из Средиземного моря, произошла авария. Во время похода крейсер потерял два истребителя, которые потерпели аварии при заходе на посадку.

В 2018 году в плавучем доке ПД-50, где проходил ремонт крейсера, произошла авария. В результате нее плавдок частично затонул, а на палубу корабля упал 70-тонный башенный кран. При инциденте погиб один человек и несколько пострадали. «Адмирал Кузнецов» получил механические повреждения.