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Происшествия

На Алтае «Аникс» заплатит покупательнице полмиллиона за перелом руки

Жительница Горно-Алтайска выходила из магазина «Аникс» и получила серьезную травму. Теперь вред здоровью ей материально компенсируют представители торговой сети, сообщили в региональной прокуратуре.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com

Инцидент произошел осенью. На выходе из магазина между полом и нижней частью двери был зазор, куда попала нога потерпевшей.

Женщина упала и сломала руку.

«В связи с бездействием по обеспечению безопасных условий для покупателей, Горно-Алтайский городской суд обязал ответчика возместить моральный вред истцу в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Барнауле женщина, которая пострадала из-за падения в банном комплексе, взыскала с собственника компенсацию за причиненный вред и штраф. Общая сумма составила 106,8 тыс. рублей.

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