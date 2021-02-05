На Алтае «Аникс» заплатит покупательнице полмиллиона за перелом руки

Жительница Горно-Алтайска выходила из магазина «Аникс» и получила серьезную травму. Теперь вред здоровью ей материально компенсируют представители торговой сети, сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел осенью. На выходе из магазина между полом и нижней частью двери был зазор, куда попала нога потерпевшей.

Женщина упала и сломала руку.

«В связи с бездействием по обеспечению безопасных условий для покупателей, Горно-Алтайский городской суд обязал ответчика возместить моральный вред истцу в размере 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Барнауле женщина, которая пострадала из-за падения в банном комплексе, взыскала с собственника компенсацию за причиненный вред и штраф. Общая сумма составила 106,8 тыс. рублей.