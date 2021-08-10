На Алтае автоледи на полном ходу «поцеловала» пассажирский автобус на остановке

В Алтайском крае в стоячую на остановке «Газель» влетела женщина за рулем легкового автомобиля, сообщает « Инцидент Барнаул ».

Лобовое ДТП произошло утром 10 августа в селе Санниково — микроавтобус с пассажирами протаранил автомобиль Kia Rio.

«За рулем была женщина в „непонятном состоянии“, тормозного пути нет», — рассказал очевидец.

Также он отметил, что в результате происшествия никто сильно не пострадал — отделались ушибами.

В алтайской ГИБДД пояснили, что за рулем корейской машины находилась 40-летняя жительница края.

«Двигаясь со стороны Санниково в направлении Фирсово не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения и допустила столкновение с пассажирским автобусом, который находился на остановочной площадке для посадки пассажиров», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП автоледи и пассажир автобуса получили травмы — не госпитализированы.

Ранее в Горно-Алтайске женщина протаранила магазин на АЗС — или отказали тормоза, или перепутала педали.