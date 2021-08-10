На Алтае автоледи на полном ходу «поцеловала» пассажирский автобус на остановке

Лобовое ДТП произошло утром 10 августа в селе Санниково — микроавтобус с пассажирами протаранил автомобиль Kia Rio.
«За рулем была женщина в „непонятном состоянии“, тормозного пути нет», — рассказал очевидец.
Также он отметил, что в результате происшествия никто сильно не пострадал — отделались ушибами.
В алтайской ГИБДД пояснили, что за рулем корейской машины находилась 40-летняя жительница края.
«Двигаясь со стороны Санниково в направлении Фирсово не справилась с управлением, выехала на полосу для встречного движения и допустила столкновение с пассажирским автобусом, который находился на остановочной площадке для посадки пассажиров», — сообщили в ведомстве.
В результате ДТП автоледи и пассажир автобуса получили травмы — не госпитализированы.
Ранее в Горно-Алтайске женщина протаранила магазин на АЗС — или отказали тормоза, или перепутала педали.