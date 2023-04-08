8 апреля
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Происшествия

На Алтае бдительная пенсионерка не повелась на схемы мошенников

Женщина не отдала 1,3 млн рублей аферистам и вовремя обратилась в полицию, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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СС0

На стационарный телефон ей позвонила девушка, представилась внучкой и сказала, что попала в аварию, в которой виновата она. Родители пострадавшей якобы попросили 1,3 млн рублей.

Пенсионерка сразу прекратила разговор, позвонила своей внучке и убедилась, что никакой аварии вовсе не было.

Женщина поняла, что общалась с мошенниками. О произошедшем она незамедлительно сообщила в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (ч. 3 ст. 30 УК РФ).

Ранее бдительная жительница Новосибирска помогла задержать барнаульского мошенника.

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