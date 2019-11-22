На Алтае бывший главврач и руководитель онкоцентра попались на взятках

Бывший главный врач республиканской больницы и его заместитель по хирургической работе — руководитель онкологического центра, обвиняются в получении крупной взятки, сообщили в СК СКР по Республике Алтай.

Будучи при должностях и в сговоре, с лета 2016 года по март 2018 года они лично получили от представителя коммерческой организации взятку в 865 тысяч рублей в качестве вознаграждения за обеспечение побед этой фирмы в аукционах по поставке медоборудования и расходных материалов для гемодиализа, анестезии и реанимации.

Также следователи выяснили, что главврач позже получил от представителя той же компании за аналогичную помощь еще 900 тысяч рублей.

Обвиняемые вину в содеянном не признали.

Уголовное дело передали в суд.