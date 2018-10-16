На Алтае будут судить директора детдома, которая приказала воспитанникам бить друг друга

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Женщину обвиняют в превышение должностных полномочий, а также присвоении и растрате, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия установили, что в феврале 2017 года обвиняемая дала указание воспитанникам избить других подпеченных. Поводом стал самовольный уход последних из учреждения. Трое детей в присутствии обвиняемой избили шесть воспитанников.

Также, по данным следствия, в 2016 году подозреваемая присвоила полученные ею в подотчет 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы. А ранее директор центра помощи детям фиктивно устроила знакомую в качестве заведующей медкабинетом, и полагающуюся ей зарплату получила сама на общую сумму более 33 тысяч рублей.

Кроме того, директора обвиняют в присвоении более 122 тысяч рублей, которые перечислили от имени учреждения на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

Ранее ИА Regnim сообщило о фактах насилия среди детей и наказания подростков в виде лечения в психдиспансере в селе Топчиха. Для проверки ситуации была создана специальная комиссия. В экспертную группу вошли специалисты из области медицины, работники краевых ведомств, уполномоченный по правам ребенка, а также работники прокуратуры и следственного комитета.

Надежда Капура, заместитель председателя правительства Алтайского края, заявила, что скандал вокруг центра помощи детям в Топчихе в большей степени надуман. По ее словам, ни один из фактов издевательства над детьми не подтвердило следствие, а ролики с издевательствами, которые дети выкладывали в интернет, постановочные.