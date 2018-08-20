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На Алтае будут судить подростка, который вымогал деньги угрожал расправой другу сестры

В Алтайском крае перед судом предстанет 16-летний житель Алтейска, который угрожал расправой другу сестры и вымогал у него деньги. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Деньги.
Деньги.

По данным ведомства, в феврале 2018 года 22-летний житель Алейска гостил у своей знакомой девушки в одном из сел района. Молодые люди поругались. Присутствовавший при конфликте обвиняемый начал вымогать деньги у знакомого сестры. Инициативный парень назначил срок, в течение которого потерпевший должен был их отдать. «В следующую встречу сумму обвиняемый увеличил в два раза и пригрозил физической расправой в случае отказа», — сообщает пресс-служба ведомства.

При следующей встрече, в момент передачи требуемой суммы, подростка задержали сотрудники полиции.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый своей вины не признал. «Однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в ведомстве.

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