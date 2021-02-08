Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

На Алтае четыре человека погибли из-за схода снежной лавины с крыши зернохранилища

В Алтайском крае в селе Смазнево произошел сход снежного покрова с крыши зернохранилища, в результате чего под завалом оказались восемь человек, сообщает правительство региона.

Снег, сугроб.
Снег, сугроб.
CC0

Поисковые отряды извлекли из-под завала всех пострадавших — четверо погибли, одного госпитализировали в больницу Заринска.

«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим при сходе снежного покрова в селе Смазнево Заринского района», — говорится в сообщении.

На место происшествия из Барнаула отправились бригады Центра медицины катастроф. Также выехал зампред правительства Александр Лукьянов — для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего

Кроме того, на место выехал руководитель алтайского МЧС Александр Макаров.

Виктор Томенко на оперативном совещании поручил всем краевым руководителям обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять все необходимые меры.

Ранее в Алтайском крае мужчину придавило снежной лавиной высотой два метра, сошедшей с крыши жилого дома.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость