На Алтае четыре человека погибли из-за схода снежной лавины с крыши зернохранилища

Поисковые отряды извлекли из-под завала всех пострадавших — четверо погибли, одного госпитализировали в больницу Заринска.
«Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим при сходе снежного покрова в селе Смазнево Заринского района», — говорится в сообщении.
На место происшествия из Барнаула отправились бригады Центра медицины катастроф. Также выехал зампред правительства Александр Лукьянов — для организации всех неотложных мероприятий по изучению причин произошедшего
Кроме того, на место выехал руководитель алтайского МЧС Александр Макаров.
Виктор Томенко на оперативном совещании поручил всем краевым руководителям обратить внимание на опасность схода снежных покровов в связи с теплой погодой и принять все необходимые меры.
Ранее в Алтайском крае мужчину придавило снежной лавиной высотой два метра, сошедшей с крыши жилого дома.