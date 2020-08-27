На Алтае четырехлетний ребенок выпал из автомобиля на ходу

В Горно-Алтайске из автомобиля на ходу выпала четырехлетняя девочка. Как сообщает МВД по Республике Алтай, ребенка перевозили на заднем сидении машины без автокресла.

ДТП произошло вечером 26 августа в районе дома № 45 по ул. Колхозная. Во время движения из автомобиля ВАЗ-21099, за рулем которого находился 32-летний житель Усть-Канского района, выпал ребенок. В ходе разбирательства было установлено, что четырехлетнюю девочку перевозили на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства.

С полученными ушибами и ссадинами ребенка доставили в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась.

Отмечается, что водитель автомобиля был трезв. В отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

Ранее в Алтайском крае в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Ребенок, находившийся в детском автокресле, выжил.