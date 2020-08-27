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27 августа
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Происшествия

На Алтае четырехлетний ребенок выпал из автомобиля на ходу

В Горно-Алтайске из автомобиля на ходу выпала четырехлетняя девочка. Как сообщает МВД по Республике Алтай, ребенка перевозили на заднем сидении машины без автокресла.

Отец. Ребенок. Семья
Отец. Ребенок. Семья
СС0

ДТП произошло вечером 26 августа в районе дома № 45 по ул. Колхозная. Во время движения из автомобиля ВАЗ-21099, за рулем которого находился 32-летний житель Усть-Канского района, выпал ребенок. В ходе разбирательства было установлено, что четырехлетнюю девочку перевозили на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства.

С полученными ушибами и ссадинами ребенка доставили в медицинское учреждение, госпитализация не потребовалась.

Отмечается, что водитель автомобиля был трезв. В отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

Ранее в Алтайском крае в результате столкновения автомобилей погибли два человека. Ребенок, находившийся в детском автокресле, выжил.

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