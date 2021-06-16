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Происшествия

На Алтае четырехлетнюю девочку насмерть придавило толстой железной дверью

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти четырехлетней девочки, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Ребенок погиб днем 15 июня на придомовой территории в одном из сел Волчихинского района.

«На четырехлетнюю девочку упала незакрепленная металлическая дверь железных ворот», — рассказали в ведомстве.

Девочку доставили в больницу, однако несмотря на все усилия врачей она скончалась от полученных травм.

Возбудило уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее в Бийске автомобиль дважды переехал ребенка, получившего в результате множественные ушибы и переломы.

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