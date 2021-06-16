На Алтае четырехлетнюю девочку насмерть придавило толстой железной дверью

Ребенок погиб днем 15 июня на придомовой территории в одном из сел Волчихинского района.
«На четырехлетнюю девочку упала незакрепленная металлическая дверь железных ворот», — рассказали в ведомстве.
Девочку доставили в больницу, однако несмотря на все усилия врачей она скончалась от полученных травм.
Возбудило уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее в Бийске автомобиль дважды переехал ребенка, получившего в результате множественные ушибы и переломы.