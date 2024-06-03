Происшествие произошло 1 июня около 04:20. Жительница села двигалась по ул. Советской на автомобиле Toyota Vista, но в какой-то момент не смогла удержать управление, снесла забор административного здания и врезалась в дерево.
В результате аварии девушка получила различные травмы и была госпитализирована.
При разбирательстве выяснилось, что у неё отсутствуют водительские права. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на трамвайных путях загорелся автомобиль.
Самое важное - в нашем Telegram-канале