В селе Усть-Кокса 23-летняя девушка без водительских прав врезалась в дерево. Об этом сообщили в МВД региона.

На Алтае девушка без прав врезалась в дерево.

Происшествие произошло 1 июня около 04:20. Жительница села двигалась по ул. Советской на автомобиле Toyota Vista, но в какой-то момент не смогла удержать управление, снесла забор административного здания и врезалась в дерево.

В результате аварии девушка получила различные травмы и была госпитализирована.

При разбирательстве выяснилось, что у неё отсутствуют водительские права. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на трамвайных путях загорелся автомобиль.

Самое важное - в нашем Telegram-канале