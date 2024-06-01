В Барнауле на трамвайных путях загорелся автомобиль

Пожар произошел на пр. Строителей.
В настоящее время движение трамваев в обе стороны заблокировано.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелся склад.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
На трамвайных путях в Барнауле загорелась машина, тут же успели приехать сотрудники МЧС, сообщает «Инцидент Барнаул».
Пожар произошел на пр. Строителей.
В настоящее время движение трамваев в обе стороны заблокировано.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелся склад.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter