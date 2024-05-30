В Москве загорелся склад. Площадь пожара достигла четырех тыс. кв.м., к тушению привлекли два вертолета. Об этом пишет МЧС России.

Согласно информации, которую публиковали в Telegram-канале Shot, пожар произошел около 4:20 утра на территории бывшего машиностроительного завода «Торос», расположенного на ул. Мартеновской в московском районе Новогиреево.

Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, поднимающемся над зданием. Пожару присвоили третью категорию сложности, а его площадь составила две тыс. кв. м.

В 6:00 МЧС сообщило, что на месте пожара работают 120 человек и 40 единиц техники, включая вертолет Ка-32. Внутри здания находились емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Вскоре площадь пожара увеличилась до четырех тыс. кв. м., и к тушению был привлечён второй вертолет.

Два Ка-32 сбросили 200 тонн воды. Около 8:00 спасателям удалось локализовать пожар. Агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что горящее «производственно-складское здание» обрушилось на площади в полторы тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что названа самая распространенная причина масштабных пожаров.

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