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Происшествия

На Алтае девушка с двумя парнями на Lexus протаранила «КамАЗ» на встречке. Один погиб

В Алтайском крае в результате ДТП погиб молодой человек и еще один серьезно пострадал, сообщает «Инцидент Барнаул».

Парень погиб в ДТП в Алтайском крае, еще один пострадал.
Парень погиб в ДТП в Алтайском крае, еще один пострадал.
vk.com/incident22.

ДТП произошло вечером 13 февраля в Косихинском районе — в 500 метрах от поворота на село Полковниково.

«21-летняя девушка, управляя автомобилем Lexus, двигаясь со стороны Бийска в сторону Барнаула, не учла дорожные и метрологические условия, выехала на встречную полосу, где столкнулась с „КамАЗом“», — рассказали в краевой ГИБДД.


В результате ДТП скончался один пассажир легковушки — парень, чей год рождения не установлен.

Второго пассажира, 19-летнего парня, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Водительнице автомобиля Lexus оказали медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее два автомобиля сгорели на Алтае, попав в устроенное автоледи смертельное ДТП.

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