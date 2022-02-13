На Алтае девушка с двумя парнями на Lexus протаранила «КамАЗ» на встречке. Один погиб

ДТП произошло вечером 13 февраля в Косихинском районе — в 500 метрах от поворота на село Полковниково.
«21-летняя девушка, управляя автомобилем Lexus, двигаясь со стороны Бийска в сторону Барнаула, не учла дорожные и метрологические условия, выехала на встречную полосу, где столкнулась с „КамАЗом“», — рассказали в краевой ГИБДД.
В результате ДТП скончался один пассажир легковушки — парень, чей год рождения не установлен.
Второго пассажира, 19-летнего парня, с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.
Водительнице автомобиля Lexus оказали медицинскую помощь. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее два автомобиля сгорели на Алтае, попав в устроенное автоледи смертельное ДТП.