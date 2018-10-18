Директору алтайского предприятия выплатят 200 тысяч за незаконное уголовное преследование

Минфин РФ выплатит 200 тыс. рублей директору предприятия «Колос» за незаконное уголовное преследование. Это следует из решения Алтайского краевого суда, который подтвердил аналогичный вывод нижестоящей судебной инстанции. Уголовное разбирательство началось после конфликта директора и его партнера — известного алтайского фермера из села Контошино.

Нет состава

Еще в феврале 2018 года Алтайский краевой суд полностью оправдал директора фирмы «Колос» из села Верх-Жилино Косихинского района Максима Стенина, обвинявшегося в покушении на хищение в особо крупном размере. Состава преступления в действиях директора нет, решила апелляционная инстанция.

Вскоре после этого директор обратился в суд, потребовав от Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Требования удовлетворили

Все судебные инстанции — и Центральный райсуд Барнаула, и краевой — сочли требования обоснованными. Но удовлетворили их частично: Минфин должен выплатить Стенину не 1 млн, а лишь 200 тыс. рублей за счет казны Российской Федерации. В Минфине и прокуратуре считали и эту сумму завышенной, но их аргументы судей не убедили.

Из решения Центрального районного суда:

Факт возбуждения уголовного дела, привлечения к уголовной ответственности и известность сведений об этом большому кругу лиц повлекли дискредитацию истца в кругу знакомых. В результате применения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении истец длительное время, более одного года был лишен возможности свободно передвигаться.

Закончилось конфликтом

Дело это началось в 2016 году вполне конструктивно. Максим Стенин и известный фермер из села Контошино Сергей Данилов (он один из первых в России создал свое дело на земле) заключили соглашение о взаимном сотрудничестве.

О чем договорились? Фермер проводит на земле «Колоса» (арендованной или собственной) посевную. Обрабатывает всходы, убирает урожай и реализует его. А «Колосу» выплачивает 30% от прибыли или от урожая.

Зерно. Урожай. СС0

Но сотрудничество не получилось. Подробности претензий сторон друг к другу приведены в материалах краевого суда и арбитража.

Поставил охрану

Директор «Колоса» полагал, что фермер соглашение не выполняет, утверждал, что его партнер засеял лишь половину оговоренной площади, что всходы обработаны не так, как надо. Летом он потребовал от Данилова отчитаться о затратах — а от этого зависели расчеты между партнерами. Но фермер этого не сделал.

Фермер приводил свои аргументы — говорил, например, что половина земли находится под парами и всю ее засеять просто невозможно. Но, судя по дальнейшим событиям, конфликт это не погасило. Наоборот.

Осенью на склад «Колоса» завезли гречиху, собранную фермерой и фирмой «Церера» (ее руководитель тоже довольно известный аграрий Николай Вьюнов) почти на 30 млн рублей. Зерно лежало валом — и фермерское, и «Цереры».

А поскольку фермер к тому моменту не расплатился (и, видимо, уже начал реализацию зерна), «Колос» предупредил его: 30% зерна удержит. И вот, чтобы ограничить вывоз, Стенин выставил на зерноскладе охрану из ЧОПа.

Семь месяцев на расследование

Кто именно из владельцев зерна написал заявление в полицию, в материалах суда не указано. Известно, что уголовное дело вскоре было возбуждено, а потерпевшими признали Данилова и руководителя «Цереры». Следствие пришло к выводу, что якобы Стенин планировал похитить зерно, но не довел свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

Расследование дела полиция вела семь месяцев. Косихинский райсуд, который рассматривал дело более семи месяцев, даже признал Максима Стенина виновным. Ему светил условный срок в 2,5 года и штраф в 100 тыс. рублей.

Но краевой суд не нашел в действиях директора состава преступления и отменил обвинительный приговор.