16 марта
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Происшествия

На Алтае два человека погибли в советской «Волге», в которую на встречке влетел УАЗ Патриот

В Алтайском крае утром 16 марта произошло смертельное ДТП на автодороге К-21, сообщает «Инцидент Рубцовск».

ДТП в Алтайском крае. 16 марта 2022 года.
ДТП в Алтайском крае. 16 марта 2022 года.
vk.com/incident_rubtsovsk.

ДТП произошло в 08:30 на автодороге Рубцовск — Угловское — Михайловское.

«Водитель автомобиля УАЗ Патриот при движении от Рубцовска в направлении поселка Долино допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-24», — рассказали в рубцовской ГИБДД.

Водитель и пассажир советской «Волги» — мужчина и женщина — скончались на месте до прибытия скорой медпомощи.

В ГИБДД уточнили, что водитель УАЗа решил обогнать движущийся впереди транспорт.

В комментариях к записи сообщили, что водителя доставили в травмпункт, где оказали необходимую помощь.

«Только что сам в „травме“ сидел и рассказывал, что он пошел на обгон „КамАЗа“, не убедившись в безопасности, и лоб в лоб столкнулся с „Волгой“», — рассказала местная жительница.


В Барнауле утром 16 марта машина сбила ребенка на переходе возле гимназии № 79.

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