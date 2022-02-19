На Алтае два дня силовики вывозили со склада нелегальные алкоголь и табак на 47 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированной продукции в особо крупном размере.

Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю после получения нелегального товара с поличным был задержан местный житель, сообщает Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте.

В ходе обыска, проведенного при поддержке сотрудников Росгвардии, у фигуранта обнаружено более 550 тыс. пачек сигарет и свыше 6 тыс бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Маркировки ни на одной упаковке не было. На часть ассортимента были нанесены акцизные марки стран ближнего зарубежья.

Чтобы описать и вывезти все изъятое, полицейским потребовалось два дня.

Общая стоимость нелегального товара составляет более 47 млн рублей.

Установлено, что злоумышленник приобретал в другом регионе России крупные партии алкоголя и табака неизвестного происхождения. У себя дома он организовал склад-магазин, в котором вел торговлю. Оптовых покупателей он находил через знакомых, а розничными становились его же односельчане.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция изъяла в Барнауле паленые болгарские сигареты.

Всего в 2021 году на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили около 9 тысяч пачек сигарет, 5 упаковок табака для кальяна и 2,5 литра

алкогольной продукции без акцизных марок и обязательной маркировки.

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