19 февраля -12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае два дня силовики вывозили со склада нелегальные алкоголь и табак на 47 млн рублей

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Алтайского линейного управления МВД России пресекли деятельность, связанную с незаконным оборотом немаркированной продукции в особо крупном размере.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю после получения нелегального товара с поличным был задержан местный житель, сообщает Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте.

В ходе обыска, проведенного при поддержке сотрудников Росгвардии, у фигуранта обнаружено более 550 тыс. пачек сигарет и свыше 6 тыс бутылок со спиртосодержащей жидкостью.

Маркировки ни на одной упаковке не было. На часть ассортимента были нанесены акцизные марки стран ближнего зарубежья.

Чтобы описать и вывезти все изъятое, полицейским потребовалось два дня.

Общая стоимость нелегального товара составляет более 47 млн рублей.

Установлено, что злоумышленник приобретал в другом регионе России крупные партии алкоголя и табака неизвестного происхождения. У себя дома он организовал склад-магазин, в котором вел торговлю. Оптовых покупателей он находил через знакомых, а розничными становились его же односельчане.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция изъяла в Барнауле паленые болгарские сигареты.

Всего в 2021 году на внутреннем рынке Алтайского края таможенники выявили около 9 тысяч пачек сигарет, 5 упаковок табака для кальяна и 2,5 литра
алкогольной продукции без акцизных марок и обязательной маркировки.

Ранее алтайское Росимущество показало, как сжигает контрафакты.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость