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Происшествия

На Алтае два месяца не могут найти лихача, сбившего насмерть пешехода

С декабря прошлого года полиция Алтайского края разыскивает жителя села Ая Григория Леонтьева. Он сбил насмерть пешехода, второго сильного покалечил.

Полиция разыскивает Григория Леонтьева
Полиция разыскивает Григория Леонтьева
https://vk.com/incident_22

Местонахождение мужчины не известно с 5 декабря.

В период времени с 00 час. 00 мин. до 02 часов 57 минут, управляя автомобилем «Тойота Калдина» (государственный регистрационный знак М945АС04), на 36 км автодороги села Ая он допустил наезд на пешеходов 1988 и 1989 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из пешеходов от полученных телесных повреждений скончался, второму причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В случае получения какой-либо информации, полиция просит сообщить по телефону 8 (385−37) 22263.

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