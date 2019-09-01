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Происшествия

На Алтае ГИБДД остановила мужчину на «мерседесе» и изъяла его авто

В Бийске инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «мерседес», за рулем которого был 31-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Как сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на МУ МВД России «Бийское», у мужчины изъяли автомобиль.

ДТП, ГИБДД.
ДТП, ГИБДД.
vk.com/gazetazar

Инспекторы остановили «мерседес» во время вечернего дежурства. Они проверили документы у водителя и заметили у него признаки алкогольного опьянения.

Надо сказать, что совсем недавно, в июле 2019 года, этого же водителя уже задерживали в пьяном виде за рулем. Он был лишен водительских прав на полтора года. Тем не менее, он вновь сел за руль. На этот раз автомобиль у него был изъят и отправлен на специальную стоянку.

В ГИБДД усматривают в действиях мужчины преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ — нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Если вина водителя «мерса» будет доказана, он может быть наказан штрафом (от 200 тыс. рублей) или приговорен к обязательным работам (до 480 часов). Он также может быть лишен свободы на срок до 2 лет.

31 августа в Бийске уже произошла трагедия с участием пьяного водителя. Спасаясь от погони, он насмерть сбил девушку — ее тело буквально разрубило пополам.

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