На Алтае голодный мужчина грозился убить ребенка за еду

Житель села Бирюля Республики Алтай напился и проник в чужой дом. Он попросил находящихся там детей накормить его, а в ответ на отказ начал угрожать, рассказали в полиции.

44-летний мужчина приехал в село к своим знакомым. Несколько дней он распивал с ними спиртное и однажды ранним утром пошел гулять по деревне. Он увидел незапертую дверь одного из домов.

Мужчина проник в жилище, чтобы раздобыть продукты. Он надеялся, что хозяева спят.

Как оказалось, дома были две сестры, их мама ушла на работу.

Незваный гость потребовал чтобы старшая из сестер накормила его. 13-летняя девочка стала выгонять мужчину. Потом она взяла телефон и вышла на веранду, чтобы позвонить маме.

Чтобы помешать подростку звонить, мужчина проследовал за ней и потребовал отдать ему телефон, после отказа он схватил ребенка за горло и пригрозил убийством.

«В этот момент младшая сестра выбежала на улицу, чтобы позвать на помощь соседей. Испугавшись, что его застанут в чужом доме, мужчина поспешил скрыться», — говорят в полиции.

Но вскоре его задержали. По данному факту возбудили уголовное дело.