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Происшествия
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На Алтае горе-угонщик врезался в припаркованный автомобиль и забор

В Республике Алтай сельчанин угнал автомобиль ВАЗ-21063, устроил ДТП и пошел домой, пишет ГУ МВД России по региону.

Задержание подозреваемых.
Задержание подозреваемых.
ГУ МВД по Алтайскому краю

В дежурную часть отделения МВД по Усть-Коксинскому району с заявлением обратился местный житель. Мужчина рассказал, что кто-то угнал его автомобиль ВАЗ-210630.

Сельчанин пояснил, что накануне вечером он приехал к своему другу в гости. Замок зажигания и замки дверей автомобиля были неисправными, поэтому мужчина припарковал машину прямо около дома. Застолье продлилось до поздней ночи, гость остался ночевать. Пропажу ВАЗа он обнаружил лишь утром.

Плицейские нашли легковушку с механическими повреждениями на одной из соседних улиц. Вскоре установили причастность к угону 32-летнего местного жителя.

Подозреваемого задержали, он признался в содеянном. Мужчина пояснил, вечером шел по улице и увидел автомобиль, на котором захотел прокатиться. Проникнув в салон, сельчанин заметил, что ключ находится в замке зажигания и уехал. Однако на соседней улице он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль, а затем наехал на забор. После ДТП мужчина бросил угнанный автомобиль и ушел домой, где его и задержали

Полицейские возбудили уголовное дело, сельчанина оставили под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее на Алтае пьяный сын угнал у пьяной матери внедорожник Land Cruiser.

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