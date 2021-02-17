На Алтае история внезапной любви завершилась криминалом

Жительница Республики Алтай познакомилась с мужчиной в соцсетях. С надеждой на что-то большее она даже съездила за новым знакомым на такси и привезла к себе домой. В итоге все закончилось заявлением в полицию и разбитым сердцем.

39-летняя жительница Горно-Алтайска встретила 42-летнего мужчину на просторах социальных сетей. После недолгого общения женщина решила поближе познакомиться со своим собеседником и пригласила в гости.

Тот сообщил, что находится в селе Манжерок, и не может приехать, так как нет денег на дорогу. Тогда горожанка сама решила съездить за гостем на такси.

Дома она накрыла стол, чтобы отметить знакомство.

«В ходе застолья мужчина захмелел, и попросил разрешения остаться на ночлег, на что хозяйка согласилась. Проснувшись утром, обвиняемый воспользовавшись тем, что женщина ещё спит, похитил из её сумочки 5 000 рублей. Сразу после этого, не попрощавшись, мужчина уехал в село Манжерок», — рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Проснувшись и осознав, что ни денег, ни нового знакомого нет, женщина обратилась в полицию.

Подозреваемого в краже быстро нашли, но он уже успел потратить похищенные деньги на продукты и алкоголь.

Также оказалось, что на момент преступления у него не было постоянного места жительства.

Ранее доверчивая жительница Барнаула подумала, что нашла любовь, а на самом деле попалась на уловку мошенника. Женщина познакомилась с мужчиной в соцсети. Он рассказал, что его зовут Ричард, он живет за границей и работает врачом.

На самом деле «Ричард» просто хотел вытянуть из нее деньги.