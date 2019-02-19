На Алтае из-за наледи вода начала подтапливать села

В Горном Алтае на малых реках вода стала выходит за пределы русла из-за образовавшихся наледей. Под угрозой подтопления оказались четыре села в Чемальском и Онгудайском районах республики, сообщает МЧС.

Так в Онгудайском районе водами реки Талдушка подтапливает местность в селе Нижняя Талда. Подтоплено 2 мостовых перехода по улице Талду. Здесь прорублен водоотводной канал 273 метра, который ежедневно прочищают с помощью техники.

В Чемальском районе в селе Куюс наледь образовалась на реке Куба. В селе ведутся работы по сооружению водоотводных каналов. Подтопленных жилых домов нет.

А вот в селе Инегень (Онгудайский район) на реке Верхний Инегень в результате образования наледи подтоплено несколько огородных участков. Пришлось прорубать 200-метровый канала.

Из-за образовавшейся наледи озере Теньгинском в Онгудайском районе поднялись воды и существует угроза подтопления моста, расположенного выше села и хозяйственных построек личных подсобных хозяйств. Проводятся работы по расчистке водоотводного русла в районе моста.

Как сообщают спасатели, образование наледей на малых реках — это характерное явление для Горного Алтая, которое возникает зимой ежегодно. К этому готовы и администрации районов и республиканский главк МЧС.

Напомним, что на прошлой неделе в Барнауле рядом с мостами через реку Пивоварку по улицам Юрина, Красный текстильщик и проспекту Коммунаров впервые в этом году поднялся уровень воды. Произошло это из-за скопления льда.