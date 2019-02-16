В Барнауле начались первые весенние подтопления на реке Пивоварка

На текущей неделе рядом с мостами через реку Пивоварку по улицам Юрина, Красный текстильщик и проспекту Коммунаров впервые в этом году поднялся уровень воды. Произошло это из-за скопления льда.

Управление коммунального хозяйства и штаб ГОЧС администрации Железнодорожного района провели работы по удалению заторов на этих участках с применением техники и ручной силы.



Зауженные участки русла очистили от снега и наледи экскаватором, пролили кипятком. На участках, где нет возможности для проезда техники, работы проводились вручную пневматическим компрессором. В результате уровень воды в реке удалось понизить.



В администрации района сообщают, что держат на контроле состояние русла реки.

Отметим, что эксперты в нынешнем году прогнозируют сложный паводок из-за превышение уровня снега в два раза.