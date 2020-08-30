На Алтае легковушка с водителем рядом вспыхнула как спичка

Как пишут в сообществе «Инцидент Бийск», ЧП произошло из-за канистры с бензином. Скорее всего, из нее зливали бензин в бак и что-то пошло не так.
Пламя вспыхнуло молниеносно. Благо водителю удалось быстро выбраться из автомобиля, он обжог лишь ноги.
Выскакивая на ходу, мужчина успел даже взять из горящего автомобиля документы.
Напомним, Бийск — второй город в Алтайском крае по количеству дорожно-транспортных происшествий.
На днях стало известно, что виновнику громкой аварии, произошедшей год назад, когда водитель на полном ходу сбил женщину, добавили год к тюремному сроку.