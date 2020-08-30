На Алтае легковушка с водителем рядом вспыхнула как спичка

29 августа в Бийске дотла сгорел автомобиль. После того, как пожар удалось потушит, стало понятно, что эксплуатировать машину теперь вряд ли получится.

Как пишут в сообществе «Инцидент Бийск», ЧП произошло из-за канистры с бензином. Скорее всего, из нее зливали бензин в бак и что-то пошло не так.

Пламя вспыхнуло молниеносно. Благо водителю удалось быстро выбраться из автомобиля, он обжог лишь ноги.

Выскакивая на ходу, мужчина успел даже взять из горящего автомобиля документы.

Напомним, Бийск — второй город в Алтайском крае по количеству дорожно-транспортных происшествий.

На днях стало известно, что виновнику громкой аварии, произошедшей год назад, когда водитель на полном ходу сбил женщину, добавили год к тюремному сроку.