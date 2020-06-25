Виновнику жуткой смертельной аварии в Бийске изменили срок наказания

Водитель, который утром 31 августа прошлого года насмерть сбил пешехода в Бийске, добавили один год к сроку . По его вине молодую женщину разорвало пополам. В тюрьме виновник ДТП проведет 7 лет, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Авария в Бийске, 31 августа 2019 год.

Из приговора суда исключили смягчающее обстоятельство — «активное способствование расследованию преступления».

Срок виновник будет отбывать в колонии общего режима. Также на три года его лишили права управления транспортом.

Напомним, в момент аварии водитель был пьян. Он ехал со скоростью 109 км/ч, игнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться.

В итоге в районе Зеленого клина машина вылетела на пешеходный переход, по которому в тот момент переходила девушка.

Удар был такой силы, что тело девушки разрубило пополам. Авто отлетело в столб.

Авария в Бийске , 31 августа 2019 год. biwork.ru/

Погибшая 27-летняя девушка последние несколько лет вместе с дочерью жила в Кемерове, но незадолго до трагедии переехала в Бийск, чтобы начать новую жизнь.