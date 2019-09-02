Девушка, погибшая в жутком ДТП в Бийске, хотела начать новую жизнь

27-летняя Татьяна Аскендерова погибла 31 августа в страшном ДТП в Бийске. В нее на огромной скорости врезался уходящий от погони водитель на Toyota Corona. Журналисты «Комсомольской правды — Барнаул» узнали , что девушка недавно переехала в наукоград. Она хотела начать жизнь с чистого листа.

3 сентября Татьяну Аскендерову похоронят в родном селе Берёзовка в Красногорском районе. Шансов выжить после аварии у нее не было — тело от удара буквально разорвало пополам.

По словам родственников погибшей, последние несколько лет она вместе с дочерью жила в Кемерово, но незадолго до трагедии переехала в Бийск, где живут почти все её родственники.

Авария в Бийске , 31 августа 2019 год. biwork.ru/

Бывший муж Татьяны вспоминает, что она была жизнерадостным человеком, мечтала открыть свой магазин товаров ручной работы в окрестностях Бийска.

«Начала уже оформлять свое дело, все организовывала. Последний раз мы говорили с ней по телефону накануне вечером, а потом случилась эта трагедия», — рассказал он корреспонденту. Теперь их общая дочь останется жить с отцом.

Подруга погибшей девушки говорит, что когда Татьяна переехала в Бийск, говорила, что начинает жизнь с чистого листа.

В полиции проводят проверку обстоятельств ДТП. Водитель и пассажир иномарки в больнице. По предварительным данным на момент аварии они были в состоянии алкогольного опьянения.