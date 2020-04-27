В Алтайском крае виновник страшной смертельной аварии получил наказание

Бийский городской вынес приговор виновнику аварии, произошедшей в районе Зеленого клина 31 августа 2019 года. Пьяный водитель, спасаясь от погони, насмерть сбил девушку — ее тело буквально разрубило пополам.

Суд назначил виновнику шесть лет колонии общего режима. Водитель заявил, что искренне сожалеет о случившемся, в содеянном раскаялся и вину признал полностью. Давать показания в зале суда он отказался, сообщает «Бийский рабочий».

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Родственники пострадавшего пассажира — друга водителя — не согласны с приговором. Они считают, что наказание слишком мягкое.

В момент аварии пострадавший был с виновником в автомобиле, в итоге получил серьезные повреждения позвоночника, он прикован к кровати, находится в сознании, но у него парализованы руки и ноги.

Жуткое ДТП на Зеленом клине

Авария случилась на ул. Советской в микрорайоне Зеленый клин. Нетрезвый водитель проигнорировал требования сотрудников ГИБДД остановиться.

Машина вылетела на пешеходный переход, по которому в тот момент переходила девушка. Удар был такой силы, что тело девушки разрубило пополам. Машина отлетела в столб и серьезно пострадала.

Что известно о погибшей

27-летняя Татьяна Аскендерова последние несколько лет вместе с дочерью жила в Кемерово, но незадолго до трагедии переехала в Бийск, где живут почти все её родственники.

Бывший муж Татьяны вспоминает, что она была жизнерадостным человеком, мечтала открыть свой магазин товаров ручной работы в окрестностях Бийска. Их общая дочь останется жить с отцом.

Подруга погибшей девушки говорит, что когда Татьяна переехала в Бийск, говорила, что начинает жизнь с чистого листа.