На Алтае 24-летний рецидивист от обиды спалил дом с 5 людьми

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле несколько местных жителей распивали спиртные напитки. После застолья гостя попросили уйти, потому что он мешал спасть. Мужчину это очень обидело.
Ночью он поджог легковоспламеняющуюся одежду и бросил ее в дверях веранды дома, а сам отошел на безопасное расстояние и наблюдал за пожаром.
В результате от острого отравления окисью углерода погибли три женщины и два мужчины в возрасте от 27 до 59 лет.
Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Однако первые пять лет срока осужденный проведет в тюрьме.