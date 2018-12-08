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Происшествия
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На Алтае 24-летний рецидивист от обиды спалил дом с 5 людьми

В Алтайском крае внесли приговор 24-летнему неоднократно жителю села Косиха, который поджег жилой дом. В нем находились пять человек — все они погибли. Мужчину приговорили к 25 годам заключения.

Тюрьма.
Тюрьма.
Анна Зайкова.

Как сообщает СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле несколько местных жителей распивали спиртные напитки. После застолья гостя попросили уйти, потому что он мешал спасть. Мужчину это очень обидело.

Ночью он поджог легковоспламеняющуюся одежду и бросил ее в дверях веранды дома, а сам отошел на безопасное расстояние и наблюдал за пожаром.

В результате от острого отравления окисью углерода погибли три женщины и два мужчины в возрасте от 27 до 59 лет.

Мужчину приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Однако первые пять лет срока осужденный проведет в тюрьме.

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