На Алтае 70-летняя бабушка выжила после резни тремя ножами

В августе обвиняемая в преступлении женщина после отбытия наказания стала жить у бывшей свекрови. Вечером 9 сентября они вместе распивали спиртное и поругались.
«Из-за малозначительного повода злоумышленница нанесла хозяйке дома тремя ножами поочередно множественные удары в область грудной клетки и брюшной полости», — рассказали в пресс-центре СУ СКР по Алтайскому краю.
Довести умысел на убийство до конца ей не удалось. 70-летнюю потерпевшую спасли медики.
Обвиняемую взяли под стражу. Ей снова грозит тюрьма.
Ранее двум родным братьям из Целинного района вынесли приговор за смерть 61-летнего мужчины. Парни 19 и 23 лет избили его до смерти лопатой и ее черенком.