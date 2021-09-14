На Алтае 70-летняя бабушка выжила после резни тремя ножами

В Алейске освободившаяся из тюрьмы 38-летняя женщина изрезала бывшую свекровь. Пенсионерке удалось выжить, несмотря на множественные удары в грудь и живот.

В августе обвиняемая в преступлении женщина после отбытия наказания стала жить у бывшей свекрови. Вечером 9 сентября они вместе распивали спиртное и поругались.

«Из-за малозначительного повода злоумышленница нанесла хозяйке дома тремя ножами поочередно множественные удары в область грудной клетки и брюшной полости», — рассказали в пресс-центре СУ СКР по Алтайскому краю.

Довести умысел на убийство до конца ей не удалось. 70-летнюю потерпевшую спасли медики.

Обвиняемую взяли под стражу. Ей снова грозит тюрьма.

Ранее двум родным братьям из Целинного района вынесли приговор за смерть 61-летнего мужчины. Парни 19 и 23 лет избили его до смерти лопатой и ее черенком.