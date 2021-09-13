По 9 лет тюрьмы дали братьям на Алтае, забившим до смерти пенсионера лопатой

Двум родным братьям из Целинного района Алтайского края вынесли приговор за смерть 61-летнего мужчины. Парни 19 и 23 лет избили его до смерти лопатой и ее черенком.

Расправа произошла ночью в конце октября 2020 года. Молодые люди распивали спиртное в компании знакомых в доме в одном из сел Целинного района.

«В ходе возникшего конфликта братья, действуя совместно, нанесли многочисленные удары, в том числе лопатой и черенком по различным частям тела одному из гостей», — рассказали в краевом СК.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Также один из братьев избил лопатой 56-летнего местного жителя, причинив его здоровью легкий вред.

В итоге старшему брату назначили 9 лет 5 месяцев, а младшему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее бийчанин получил 10 лет за жестокое убийство матери кочергой.