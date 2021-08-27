Бийчанин получил 10 лет за жестокое убийство матери кочергой

В Алтайском крае осудили мужчину за убийство матери и хранение наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Житель села Сростки в состоянии опьянения поссорился с матерью и решил ее убить.

«Нанес несколько ударов руками и ногами, а также не менее 33 ударов металлической кочергой по телу, голове, верхним и нижним конечностям», — рассказали в ведомстве.

В ходе осмотра места происшествия обнаружили более 1 кг марихуаны.

За убийство и хранение наркотиков мужчину на 10 лет отправили в колонию строгого режима.

Ранее в другом алтайском селе пенсионер на почве ревности убил возлюбленную кочергой, совком и ножом.