Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Алтайский пенсионер убил возлюбленную кочергой, совком и ножом

В Алтайском крае житель села предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомой, сообщает региональный СК.

Кочерга.
Кочерга.
altapress.ru

Ранее судимого 71-летнего жителя одного из сел Новичихинского района обвиняют в убийстве, совершенном 26 февраля 2020 года.

«Между находившимся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его 64-летней знакомой на почве ревности произошла ссора. Мужчина избил возлюбленную, в том числе кочергой и металлическим совком», — рассказали в СК.

После мужчина взял нож и нанес женщине удар в область шеи. Смерть наступила на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, ранее в алтайском селе возлюбленные подрались кочергой и скамейкой.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость