29 ноября
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Происшествия

На Алтае местный житель подозревается в убийстве подростка в ходе конфликта

В Рубцовске 35-летний мужчина подозревается в умышленном убийстве 17-летнего подростка. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

Как стало известно, 26 ноября 2022 года компания местных жителей распивала спиртные напитки в одном из домов.

Позже между обвиняемым и подростком случилась словесная перепалка, которая переросла в трагедию.

Мужчина острым предметом нанес юноше колото-резаное ранение. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены.

Ранее стало известно, что 13-летний подросток зверски убил 12-летнюю девочку.

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