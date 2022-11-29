На Алтае местный житель подозревается в убийстве подростка в ходе конфликта

Как стало известно, 26 ноября 2022 года компания местных жителей распивала спиртные напитки в одном из домов.
Позже между обвиняемым и подростком случилась словесная перепалка, которая переросла в трагедию.
Мужчина острым предметом нанес юноше колото-резаное ранение. Пострадавшего доставили в больницу, где он и скончался.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей. Все причины и обстоятельства произошедшего будут установлены.
Ранее стало известно, что 13-летний подросток зверски убил 12-летнюю девочку.