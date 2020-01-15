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Происшествия

На Алтае мошенники предстанут перед судом за обман 70 женщин с материнским капиталом

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинитеьное заключение в отношении группу мошенников, которые использовали нелегальные схемы приобретения жилья с помощью материнского капитала. Об этм 14 января сообщается на сайте ведомства.

Материнский капитал.
Материнский капитал.
Из открытых источников.

Обвинения пяти жителям края предъявлены по статье 159 часть 4 УК РФ. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемые в мошенничестве граждане в течение пяти лет находили в регионе матерей, имеющих право на получение денежных средств материнского (семейного) капитала. Затем они подыскивали им жилье, находящееся чаще всего в непригодном для проживания состоянии.

Далее схема была очень простой. «Женщин (а их пострадало около 70) убеждали в необходимости заключить с ними договоры купли-продажи данных объектов недвижимости, указывая завышенную стоимость жилья, равную сумме материнского капитала. А также заключали с ними от имени директора кредитно-потребительского кооператива, являющегося организатором преступной группы, фиктивные договоры займа денежных средств, якобы полученных ими в кооперативе на приобретение имущества», — указывает прокуратура.

После этого полученные документы направлялись в отделения пенсионного фонда, а полученные мошенническим путем на счет кооператива денежные средства якобы за выданные займы расходовались по своему усмотрению.

По данным краевой прокуратуры, преступным путем мошенники получили около 26 млн. рублей.

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