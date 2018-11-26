Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
39

На Алтае муж долго истязал жену, а потом забил ее двумя поленьями до смерти

В Хабарском районе в суд передано дело 31-летнего сельчанина, которого обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. В частности, мужчина до смерти забил поленьями свою собственную жену, сообщает Следком.

Дрова.
Дрова.
СС0

По версии следствия, он долгое время издевался над супругой, зная, что та зависит от него материально. Обвиняемый жестоко бил ее, используя для этого различные предметы. А в январе 2018 года, распивая с женщиной спиртное, он схватил два полена и нанес ими множественные травмы сожительнице, которая спустя сути скончалась от этих телесных повреждений.

Также следствием было доказано еще несколько преступлений хабарца. Так осенью 2017 года он незаконно пробрался в дом односельчанина. А через месяц обвиняемый попытался сбежать из дежурной части полиции, куда его доставили за административное правонарушение. При этом мужчина оскорбил сотрудника правоохранительных органов.

Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления и за причинение вреда здоровья.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость