На Алтае муж долго истязал жену, а потом забил ее двумя поленьями до смерти

По версии следствия, он долгое время издевался над супругой, зная, что та зависит от него материально. Обвиняемый жестоко бил ее, используя для этого различные предметы. А в январе 2018 года, распивая с женщиной спиртное, он схватил два полена и нанес ими множественные травмы сожительнице, которая спустя сути скончалась от этих телесных повреждений.
Также следствием было доказано еще несколько преступлений хабарца. Так осенью 2017 года он незаконно пробрался в дом односельчанина. А через месяц обвиняемый попытался сбежать из дежурной части полиции, куда его доставили за административное правонарушение. При этом мужчина оскорбил сотрудника правоохранительных органов.
Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления и за причинение вреда здоровья.